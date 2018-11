Die Weltausstellung im Jahr 2025 findet in Osaka statt.

Die japanische Metropole setzte sich bei der Abstimmung des Bureau International des Expositions in Paris gegen das russische Jekaterinburg und Baku in Aserbaidschan durch. Die Ausstellung in Osaka soll unter dem Motto stehen "Eine Zukunftsgesellschaft für unser Leben gestalten". Osaka hatte bereits 1970 eine Weltausstellung ausgerichtet. Die nächste findet 2020 in Dubai statt.