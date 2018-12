Japan öffnet sich stärker für Arbeitsmigration.

Das Parlament in Tokio beschloss mit der Stimmenmehrheit der rechtskonservativen Koalition ein neues Visumssystem, das ab kommenden April gelten soll. Es soll den Zuzug von mehreren hunderttausend Arbeitskräften ins Land ermöglichen. In Japan leiden vor allem der Bau- und Agrarsektor, die Gastronomie sowie die Altenpflege unter einem erheblichen Mangel an Arbeitskräften.



Die Opposition im Parlament hatte die neue Regelung mit dem Argument abgelehnt, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Migranten unklar seien. Sie verwies darauf, dass diese in der Vergangenheit häufig mit Niedrigstlöhnen ausgebeutet worden seien.