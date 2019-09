Die deutsche Geigerin Anne-Sophie Mutter erhält in diesem Jahr den Praemium Imperiale in der Kategorie Musik.

Die Auszeichnung gilt als Nobelpreis der Künste. Sie wird seit mehr als 30 Jahren von der Japan Art Association auf Anregung des Kaiserhauses verliehen. Das Auswahlgremium würdigte einerseits die langjährigen Verdienste der Violinistin für die Musik. Sie stehe für einen klaren, leuchtenden und makellosen Klang. Außerdem fördere die 56-Jährige in ihren eigenen Stiftung junge Talente, hieß es in der Begründung.



Der Preis in der Kategorie Malerei geht an den Südafrikaner William Kentridge. Die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum gewann in der Kategorie Skulptur, als Architekten werden die US-Amerikaner Tod Williams und Billie Tsien ausgezeichnet. In der Kategorie Theater/Film wird der japanische Kabuki-Schauspieler Bando Tamasaburo geehrt.