Die japanische Regierung hat eine ausführliche Untersuchung der Flucht des ehemaligen Renault- und Nissan-Chefs Ghosn angekündigt.

In einer ersten Reaktion auf den Vorfall gab Justizministerin Mori zugleich eine Verschärfung von Ausreiseverfahren bekannt. Damit habe sie die zuständigen Behörden beauftragt. Nach Moris Worten gibt es keinerlei Dokumentation von Ghosns illegaler Abreise aus Japan. Die Regierung in Tokio habe eine internationale Anfrage zur Verhaftung Ghosns gestellt. Dieser war in den Libanon geflohen. In Japan stand er wegen Untreue

sowie finanziellen Fehlverhaltens unter Anklage und befand sich in Hausarrest.