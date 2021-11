Japans Ministerpräsident Kishida hat den Sieg seiner Koalition bei der Unterhauswahl als ermutigenden Auftrag der Wähler gewertet.

Die Japaner wünschten sich eine stabile Regierung unter seiner Führung, sagte Kishida in Tokio. Seine Liberaldemokratische Partei musste bei der Abstimmung zwar leichte Verluste hinnehmen. Ihr deutlich kleinerer Koalitionspartner, die Mitte-Rechts-Partei Komeito, konnte jedoch leicht zulegen. Beide Parteien verfügen Medienberichten zufolge über mehr als 290 der insgesamt 465 Parlamentssitze.



Der frühere Außenminister Kishida war erst Anfang Oktober von der LDP zum Regierungschef bestimmt worden. Anschließend setzte er Unterhauswahlen an. Kishidas Amtsvorgänger Suga war nach nur einem Jahr unter anderem wegen Kritik an seiner Corona-Politik zurückgetreten.

