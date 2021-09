In Japan hat Ministerpräsident Suga seinen Rücktritt angekündigt.

Er gab bei einer Vorstandssitzung seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP bekannt, bei der Neuwahl zum Parteivorsitz Ende des Monats nicht noch einmal zu kandidieren. Dies kommt einem Rückzug von der Regierungsspitze gleich, da aufgrund der Mehrheit der LDP im Parlament deren Parteichef auch das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt.



Suga begründete seine Entscheidung mit den politischen und organisatorischen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Er wolle sich darauf konzentrieren, eine weitere Ausbreitung des Virus in Japan zu verhindern. In den vergangenen Wochen hat sich dort vor allem die Delta-Variante stark verbreitet.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Japan liegt aktuell bei 113,0. Suga war vor allem wegen der stockenden Impfkampagne in die Kritik geraten. Er hatte erst vor rund einem Jahr die Nachfolge von Regierungschef Abe angetreten.

