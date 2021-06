In Japan hat Ministerpräsident Suga einen Misstrauensantrag der Opposition überstanden.

Mit einer Mehrheit der Abgeordneten seiner Liberaldemokratischen Partei und ihres kleineren Koalitionspartners Komeito stimmte das Unterhaus des Parlaments gegen die Opposition. Diese wirft Suga Versagen in der Corona-Pandemie vor und moniert, dass er weiter an der Durchführung der Olympischen Spiele festhält. Für Kritik sorgte auch eine Serie von Skandalen um Vetternwirtschaft in der Liberaldemokratischen Partei.



Suga, dessen Amtszeit Ende September endet, muss spätestens am 21. Oktober Unterhauswahlen ansetzen. Beobachter gehen davon aus, dass er damit bis nach den Olympischen Spielen warten wird. Ein Machtwechsel gilt jedoch angesichts des zersplitterten und geschwächten Oppositionslagers als unwahrscheinlich.

