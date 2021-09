In Japan hat die Regierungspartei LDP den 64-jährigen Fumio Kishida zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.

Kishida wird damit auch das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und die LDP als Spitzenkandidat in die Parlamentswahlen führen. Der ehemalige japanische Außenminister erzielte im zweiten Wahlgang 257 Stimmen. Sein perteiinterner Kontrahent Kono unterlag mit 170 Stimmen. Er ist derzeit als Minister für die Corona-Impfkampagne zuständig, die in den vergangenen Wochen in der japanischen Öffentlichkeit zunehmend in die Kritik geraten war.



Anfang September hatte der bisherige Ministerpräsident Suga seinen Rückzug bekanntgegeben und die LDP damit unter Zugzwang gesetzt, einen Nachfolger zu finden.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.