Am zweiten und letzten Tag ihrer Japan-Reise wird Bundeskanzlerin Merkel heute in Tokio von Kaiser Akihito empfangen.

Es ist bereits das dritte Treffen der beiden. Merkel trifft anschließend auch Akihotos Sohn Naruhito, der dem Kaiser nach dessen Abdankung am 30. April nachfolgen soll. Vor den beiden Audienzen will Merkel an der privaten Keio-Universität mit Studenten und Forschern zusammenkommen.