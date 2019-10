Japan sagt Rugbyspiele ab Taifun wirbelt WM durcheinander

Erstmals in der 32-jährigen Geschichte der Rugby-WM sind Spiele abgesagt worden. Der nahende Supertaifun "Hagibis" verhindert die für Samstag angesetzten Gruppenpartien in Japan. Betroffen sind die Spiele zwischen England und Frankreich in Yokohama, sowie zwischen Neuseeland und Italien in Toyota.

Von Kathrin Erdmann