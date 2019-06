Bundesfinanzminister Scholz geht davon aus, dass es künftig eine weltweit geltende Mindeststeuer für Unternehmen geben wird.

Beim Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer - G20 - in Fukuoka in Japan sagte er, alle seien dafür. Es werde dadurch mehr Einnahmen für die Staaten geben, auch für Deutschland.



Mit einer Mindeststeuer soll verhindert werden, dass große Konzerne ihre Gewinne in Niedrigsteuergebiete verlagern und so ihre Last nahe null drücken.



Scholz will bis nächstes Jahr eine globale Lösung erreicht haben, Frankreich geht das nicht schnell genug.