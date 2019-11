In Japan wehren sich Frauen gegen Vorgaben ihrer Arbeitgeber, die sie auf ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild festlegen.

Es geht etwa um eine Pflicht zum Tragen von High Heels und ein Verbot zum Tragen von Brillen. Über das Brillenverbot hatte eine japanische Fernsehshow berichtet; das Thema löste daraufhin eine Debatte in den sozialen Medien aus. Wie der britische "Guardian" berichtet, bestätigten viele Frauen den Bericht und berichteten von eigenen Erfahrungen dieser Art. Zitiert wird etwa die Beschäftigte eines Restaurants; sie schreibt, ihr Arbeitgeber habe ihr das Tragen einer Brille untersagt, weil es unhöflich erscheine und überdies nicht zu ihrem Kimono passe, den sie bei der Arbeit trage. Die Vorsitzende von Human Rights Watch in Japan, Doi, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, falls die Regeln ausschließlich Frauen beträfen, bedeute dies deren Diskriminierung.



Zuvor war in Japan - unter dem Schlagwort #KuToo bei Twitter - die Forderung laut geworden, Mitarbeiterinnen nicht das Tragen hoher Schuhe vorzuschreiben. Der japanische Arbeitsminister erklärte daraufhin, eine Kleiderordnung am Arbeitsplatz sei notwendig und angemessen.



Japan rangiert laut dem "Guardian"-Bericht auf dem 110. von 149 Plätzen des "Global Gender Gap Report" des Weltwirtschaftsforums, der die Gleichstellung der Frauen analysiert.