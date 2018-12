Japan will angesichts der wachsenden Spannungen mit China zwei Kriegsschiffe in Flugzeugträger umwandeln.

Auf den Zerstörern können bisher nur Helikopter landen, in Zukunft soll das auch für Kampfjets möglich sein. Das ist Teil der Verteidigungsrichtlinien der Regierung, die vom Kabinett in Tokio gebilligt wurden. Es wären die ersten japanischen Flugzeugträger seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt sind für die Zeit bis März 2024 Verteidigungsausgaben in einer Rekordhöhe von umgerechnet 211 Milliarden Euro vorgesehen.



Kritiker werfen der Regierung von Ministerpräsident Abe vor, sich von der in der Verfassung verankerten pazifistischen Grundausrichtung des Landes zu entfernen. Die Regierung verteidigt ihre Pläne dagegen als notwendig angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region.