Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Norden Japans nahe der Stadt Sapporo erschüttert.

Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, in großen Teilen der Insel Hokkaido sei der Strom ausgefallen, betroffen seien außerdem das Kommunikationsnetz sowie die Fernsehübertragung. Einige Gebäude seien eingestürzt, es habe auch Erdrutsche gegeben. Rettungskräfte suchten derzeit nach möglichen Verschütteten. In ersten Berichten ist von zehn Verletzten die Rede.



Japan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort stoßen tektonische Platten aufeinander, so dass sich besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche ereignen.