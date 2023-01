Kältewelle in Ostasien (Park Ji-Ho/Yonhap/dpa)

In Teilen Japans sowie Nord- und Südkoreas fielen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad unter Null. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, Bahnlinien und Flughäfen. In Südkoreas Hauptstadt Seoul platzten in 140 Haushalten Wasserpumpen und -leitungen. Auf der Insel Jeju saßen zeitweise rund 40.000 Gäste fest, die während der Neujahrsferien Urlaub gemacht hatten.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.