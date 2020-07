Bei den schweren Unwettern im Südwesten Japans sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Nach einem Bericht des Fernsehsenders NHK werden noch weitere Tote befürchtet, da etwa in der Provinz Kumamoto noch Anwohner vermisst würden. Schwerste Regenfälle hatten dort und in der Provinz Kagoshima Überflutungen und Erdrustche ausgelöst. Die Regierung hat rund 10.000 Soldaten in die Krisenregion entsandt.