Auf der Insel Kyushu im Süden Japans haben schwere Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt.

Nach Angaben des Fernsehsenders NHK kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus und forderten fast 850.000 Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.



Der Regen hatte mehrere Flüsse über die Ufer treten lassen. Straßen und Bahnhöfe wurden überflutet. Die Autobauer Toyota und Daihatsu stellten den Betrieb in ihren Werken vorübergehend ein. Das Militär entsandte 100 Soldaten zur Katastrophenhilfe in die Region.