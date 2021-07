Fünf Tage vor den Olympischen Spielen schränkt der Groß-Sponsor Toyota sein öffentliches Engagement für die Veranstaltung ein.

Geplante Werbespots sollen nicht ausgestrahlt werden, Konzernvertreter sagten ihre Teilnahme an der Eröffnungszeremonie ab, wie japanische Medien berichten. Zur Begründung erklärte das Unternehmen, bei diesen Spielen werde vieles auf Unverständnis stoßen. Das Großereignis steht international und auch in Japan selbst in der Kritik, weil befürchtet wird, dass es die Corona-Pandemie verstärkt.



Der deutsche Athletenvertreter Klein erklärte, die jüngsten Fälle hätten verdeutlicht, dass infektionsfreie Spiele eine Illusion seien. Die Sicherheits- und Hygienekonzepte seien zwar verschärft worden, entsprächen aber immer noch nicht internationalen Standards aus professionellen Ligen. Ein Sprecher der Veranstalter erklärte dagegen erneut, das Olympische Dorf sei ein sicherer Ort.



Gestern waren positive Corona-Tests bei zwei Fußballspielern und einem Rugby-Trainer aus Südafrika gemeldet worden. Bislang wurden damit insgesamt 55 Infektionen im Zusammenhang mit den Spielen registriert, die am Freitag beginnen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.