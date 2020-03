Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Japan eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis von 2011 abgesagt.

Das teilte ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Tokio mit. Bei der Zeremonie am nächsten Mittwoch hätten Kronprinz Akishino und Ministerpräsident Abe sprechen sollen. Am 11. März um 14 Uhr 46 soll es jetzt eine Schweigeminute geben. Genau zu dieser Uhrzeit hatte sich am 11. März 2011 das Beben der Stärke 9,0 ereignet, das den Tsunami im Nordosten Japans auslöste. Etwa 18.500 Menschen starben oder gelten seitdem als vermisst. Die Katastrophe beschädigte das Atomkraftwerk Fukushima so schwer, dass es in einigen Reaktorblöcken zur Kernschmelze kam und die Umgebung der Anlage radioaktiv verstrahlt wurde.