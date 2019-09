In der japanischen Bucht Taiji hat die umstrittene jährliche Delfinjagd begonnen.

Wie die BBC unter Berufung auf japanische Medien berichtet, kehrten die ersten Fischerboote am Sonntag ohne Erfolg zurück. Die Gruppe The Dolphin Project berichtete von fünf getöteten Delfinen am Montag. Bei der Treibjagd wird den Tieren erst ein Stock mit Widerhaken und anschließend ein Korken in die Wunde gerammt, wie Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet (Audio-Link). So soll sich das Wasser nicht durch Blut rot färben.



Nach Angaben von Umweltschützern verbluten die Tiere nach einem minutenlangen Kampf innerlich. Japan begründet das jährliche Zusammentreiben der Tiere mit einer langen Tradition. Denn gegessen wird das Fleisch nur noch von wenigen Japanern. Einige Tiere werden lebendig gefangen und ins Ausland verkauft. Die Umweltschutzorganisation Pro Wildlife berichtet, dass die Zahl der lebend gefangenen Tiere in den vergangenen Jahren gestiegen ist.