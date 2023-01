Nato-Generalsekretär Stoltenberg und Japans Ministerpräsident Kishida. (Takashi Aoyama/Getty Images Asia)

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida in Tokio, China baue seine Streitkräfte erheblich aus, einschließlich der Atomwaffen. Es schikaniere seine Nachbarn und bedrohe Taiwan. Stoltenberg betonte, Peking beobachte den Umgang des Westens mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und ziehe Lehren daraus. Was heute in Europa passiere, könnte morgen in Ostasien passieren, so der Generalsekretär.

In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen zwischen Stoltenberg und Kishida äußerten beide Seiten Besorgnis über Russlands wachsende militärische Zusammenarbeit mit China.

