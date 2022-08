Taiwan-Konflikt

China führt seit gestern sein angekündigtes Militärmanöver im Indopazifischen Raum durch. Es ist das größte seiner Art seit Jahrzehnten. (Hector RETAMAL / AFP)

Es sei wichtig, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren, hieß es nach einem Treffen von Japans Regierungschef Kishida und der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Tokio. Zuvor waren bei den größten chinesischen Militärmanövern im Indopazifischen Raum in den Gewässern vor Taiwan fünf Raketengeschosse in Japans ausgewiesener Wirtschaftszone niedergegangen. Chinas Verhalten habe ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität in der Region und der internationalen Gemeinschaft, sagte Kishida.

Japan gilt als wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten. Im Gegenzug betrachten sich die USA als Schutzmacht Japans.

Unterdessen gab die US-Regierung bekannt, den Test einer ballistischen Interkontinentalrakete zu verschieben. Dies teilte der für die nationale Sicherheit zuständige Sprecher des Weißen Hauses, Kirby, in Washington mit. Es sei nicht im Interesse der USA, Taiwans und der Region, eine weitere Eskalation der Spannungen zuzulassen. Ein US-Flugzeugträger bleibe aber weiterhin in der Nähe von Taiwan, um - so wörtlich - die Lage zu überwachen.

