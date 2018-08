In Japan werden tausende Menschen - darunter Migranten und Obdachlose - ausgebeutet, die im havarierten Atomkraftwerk Fukushima arbeiten.

Diesen Vorwurf erheben Menschenrechtsexperten der UNO in einem in Genf vorgestellten Bericht. Japan wird darin aufgefordert, die rund 40.000 Arbeiter zu schützen. Die UNO kritisiert, die Dekontaminationsarbeiter würden bewusst über die hohen Strahlenwerte getäuscht. Außerdem würden Subunternehmen eingesetzt, die keine Erfahrung in dem Bereich hätten. - Vor sieben Jahren war es im Atomkraftwerk Fukushima zum schwersten Atomunglück seit Tschernobyl gekommen.