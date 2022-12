Corona-Pandemie

China verzeichnet nach Ende der Null-Covid-Politik viele neue Covid-Fälle. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Koki Kataoka)

Die japanische Regierung hoffe, diese Maßnahme noch in dieser Woche einzuführen, berichtet die Nachrichtenagentur FNN. Zur Begründung hieß es, das Corona-Virus breite sich derzeit in China stark aus.

Die chinesische Regierung hatte angekündigt, die Corona-Einreisebeschränkungen teilweise aufzuheben. Ab 8. Januar müsse man sich bei Ankunft im Land nicht mehr in Quarantäne begeben, wurde in Peking mitgeteilt. Ein negativer PCR-Test vor der Abreise reiche dann aus. Bislang waren fünf Tage Quarantäne in einer staatlich überwachten Einrichtung und drei Tage Isolation zuhause vorgeschrieben.

