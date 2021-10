Japans neuer Regierungschef Kishida hat das Unterhaus des Parlaments in Tokio aufgelöst.

Damit machte er den Weg für Wahlen frei. Die Abstimmung soll am 31. Oktober stattfinden. Die seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende Liberaldemokratische Partei geht mit ihrem Vorsitzenden Kishida und ihrem Bündnispartner Komeito in den Wahlkampf. Beobachter erwarten, dass die Koalition ihre Mehrheit in der Kammer verteidigen wird.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.