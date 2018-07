In Japan sind einem Medienbericht zufolge sechs weitere Mitglieder der Aum-Sekte hingerichtet worden.

Nach Angaben des Fernsehsenders NHK wurden sie gehängt. Anfang Juli waren bereits sieben Mitglieder der Sekte exekutiert worden, darunter der Gründer Shoko Asahara.



Attentäter der Sekte hatten am 20. März 1995 während des morgendlichen Berufsverkehrs in der Tokioter U-Bahn einen Giftgasanschlag mit Sarin verübt. 13 Menschen starben, mehr als 6.000 wurden verletzt.



13 Mitglieder der Sekte wurden wegen dieses Anschlags und weiterer Morde in 27 Fällen zum Tode verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.