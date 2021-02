Ein schweres Erdbeben vor der Ostküste Japans hat in der Hauptstadt Tokio einen weiträumigen Stromausfall verursacht.

950.000 Haushalte seien betroffen, sagte ein Regierungssprecher. Es gab mehrere Verletzte.



Die meteorologische Behörde gab die Stärke des Bebens mit 7,1 an, sah aber keinen Anlass für eine Tsunami-Warnung. Das Epizentrum befand sich den Angaben zufolge vor der Küste der Präfektur Fukushima.



Vor fast zehn Jahren hatten ein Beben und ein damit einhergehender Tsunami ein Atomkraftwerk in der Region beschädigt. In den Fluten kamen rund 18.500 Menschen ums Leben.

