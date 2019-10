In Japan haben die Zeremonien zur Thronbesteigung von Kaiser Naruhito begonnen.

Zum Auftakt besuchte der 59-Jährige die heiligen Schreine seines Palastes. Dabei betet der Monarch und teilt den Gottheiten mit, dass er später am Tage den Würdenträgern aus In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkündet. Im Beisein von 2.000 Gästen vollzieht der Kaiser dann die Thronbesteigung, die etwa eine halbe Stunde dauern soll. Auch Bundespräsident Steinmeier ist dafür nach Tokio gereist.



Naruhito hatte das Amt des japanischen Kaisers am 1. Mai nach der Abdankung seines Vaters übernommen.