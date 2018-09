In Japan hat der Taifun "Trami" zu ersten Todesopfern geführt.

Nach Angaben örtlicher Medien starben zwei Menschen, etwa 100 wurden verletzt. Der morgendliche Berufsverkehr in Tokio war stark beeinträchtigt. Zudem fiel in rund 450.000 Haushalten der Hauptstadt und deren Umgebung vorübergehend der Strom aus. Bahnbetreiber hatten in weiten Gebieten des Landes bereits am Vortag den Zugbetrieb eingestellt.