Die zweitgrößte Zeitung Japans und offizieller Sponsor der Olympischen Spiele in Tokio fordert die Absage der Sommerspiele.

In einem Leitartikel von "Asahi Shimbun" wird angesichts der Corona-Pandemie auf Risiken für die öffentliche Sicherheit und die drohende Belastung für das Gesundheitswesen verwiesen. "Wir bitten Premierminister Suga, die Situation ruhig und objektiv zu bewerten und über die Absage der Veranstaltung in diesem Sommer zu entscheiden", heißt es.



Die Olympischen Sommerspiele sollen vom 23. Juli bis 8. August in Tokio stattfinden. In mehr als zehn Regionen Japans ist wegen der Pandemie aktuell der Notstand verhängt, bislang haben etwa vier Prozent der 125 Millionen Japanerinnen und Japaner eine Erstimpfung erhalten. Der Großteil der Bevölkerung spricht sich laut Umfragen inzwischen für eine Verschiebung oder Absage der Spiele aus, die Regierung lehnt das ab.



Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.