Takaichi hatte mit ihrem Regierungsbündnis bei der Parlamentswahl eine Zweidrittel-Mehrheit erreicht. Sie hatte die vorgezogene Unterhaus-Wahl überraschend angesetzt, um sich eine breitere parlamentarische Basis zu verschaffen. Mit der Zweidrittel-Mehrheit kann die LDP im Unterhaus nun sogar Beschlüsse des Oberhauses überstimmen.

Nähe zu den USA

Außenpolitisch tritt Takaichi offensiv gegenüber China auf - und zeigt große Nähe zu den USA. Sie Sie kündigte an, bei einem Besuch in Washington im März ein "neues Kapitel zwischen Japan und den USA aufzuschlagen". Sie werde zusammen mit Trump "eine Vielzahl von Vorhaben weiter voranbringen". Konkret nannte sie Diplomatie, Wirtschaft und Sicherheit.

Trump hatte Takaichi bereits am Sonntag zu ihrem "Erdrutschsieg" gratuliert.

Offensiv gegenüber China

Takaichi zeigte sich auch offen für einen Dialog mit China. Ein bereits begonnener "Meinungsaustausch" mit Peking werde fortgesetzt. Die japanische Regierung werde dabei "ruhig und angemessen" vorgehen. Gleichzeitig wolle sie Japans Staatsgebiet, seine Hoheitsgewässer und seinen Luftraum entschlossen schützen.

Peking warnte Tokio vor einem "unbesonnenen" Vorgehen. "Wenn die Rechtsaußen-Kräfte in Japan die Situation falsch einschätzen und unbesonnen handeln, werden sie unweigerlich mit einer entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft rechnen müssen", hieß es vom chinesischen Außenministerium.

Der Leiter des Büros der Friedrich Ebert Stiftung in Tokio, Saaler, sprach von einem riskanten Kurs der Ministerpräsidentin. Japan sei militärisch unterlegen und wirtschaftlich abhängig von Peking, sagte Saaler im Deutschlandfunk

