Die japanische Staatsanwaltschaft hat eine weitere Anklage gegen den früheren Nissan-Chef Ghosn erhoben.

Das gab das Bezirksgericht in Tokio bekannt. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft Ghosn vor, Verluste aus Devisengeschäften während der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 auf Nissan übertragen und damit gegen Unternehmensgesetze verstoßen zu haben. Der Automanager war zuvor bereits wegen des Verstoßes gegen Börsenauflagen angeklagt worden. Ghosn sitzt seit November in Untersuchungshaft.