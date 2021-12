Ein japanischer Milliardär erfüllt sich einen Traum und fliegt zur ISS. (picture alliance/dpa)

Die Sojus-Kapsel mit insgesamt drei Personen an Bord habe nach sechsstündigem Flug an der ISS angedockt, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Es ist das erste Mal seit mehr als zehn Jahren, dass eine russische Rakete einen Weltraumtouristen ins All brachte.

Der Milliardär wird für 12 Tage auf der ISS bleiben.

