Das nordkoreanische Militär hat erneut mehrere Raketen über das Japanische Meer abgefeuert.

Das berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf den Armeestab in Seoul. Demnach soll es sich um Kurzstreckenraketen handeln, die im Bereich der Küstenstadt Wonsan gestartet wurden. Der japanische Seesicherheitsdienst warnte alle Schiffe in der Region vor herabfallenden Trümmerstücken.



Wenige Stunden vor dem nordkoreanischen Raketenstart hatte Südkorea erstmals öffentlich einige von insgesamt 40 in den USA gekauften Tarnkappen-Kampfjets gezeigt. Deren Beschaffung wird von der nordkoreanischen Führung massiv kritisiert.