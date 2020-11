Russland hat den USA eine Verletzung seiner Grenzen in seinen Hoheitsgewässern vorgeworfen.

Konkret geht es um die Peter-der-Große-Bucht im Japanischen Meer. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau soll sich ein US-Zerstörer unzulässig nah an die Grenzen Russlands bewegt haben. Ein russischer U-Boot-Zerstörer habe das US-Schiff über die Unzulässigkeit der Handlungen und ein mögliches Ramm-Manöver informiert. Danach habe das US-Schiff umgehend Kurs auf die neutralen Gewässer genommen.



Die US-Flotte wies die russischen Vorwürfe als unbegründet zurück. Der US-Raketenzerstörer habe sein international verbrieftes Recht wahrgenommen, routinemäßig in der Bucht zu navigieren, hieß es in einer Mitteilung. Vielmehr verletze Russland mit seiner Grenzziehung in den Gewässern internationales Recht.

