Bundeskanzlerin Merkel hat für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan geworben.

Sie sagte zum Auftakt ihrer Japanreise in Tokio, derzeit seien 450 deutsche Firmen in dem Land tätig. Diese Zahl könne noch höher werden. Japan sei auch eingeladen, sich in der Bundesrepublik zu engagieren. Die Kanzlerin betonte, das neue Freihandelsabkommen des asiatischen Landes mit der Europäischen Union sei eine wichtige Mitteilung an die Welt. Es solle nun auch mit Leben gefüllt werden.



Zum Auftakt ihrer zweitägigen Japanreise traf sich Merkel mit Ministerpräsident Abe zu einem Gespräch. Er hatte vorab erklärt, es sei eine kraftvolle Botschaft für die Stärkung von Wirtschaft und Freihandel, dass die Kanzlerin kurz nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens nach Tokio komme.