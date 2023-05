Südkoreas Präsident Yoon (l.) und Japans Ministerpräsident Kishida trafen sich bereits vor zwei Monaten in Tokio. (yonhap / dpa)

Er kam am Morgen in Seoul an. Der japanische Regierungschef ist mit Präsident Yoon verabredet. Beide wollen über eine engere Zusammenarbeit ihrer Länder sprechen. Vor zwei Monaten hatten Japan und Südkorea bereits Kooperationen in der Sicherheitspolitik vereinbart. Die beiden Länder reagierten damit auf die jüngsten Tests des nordkoreanischen Raketenprogramms sowie auf die machtpolitischen Entwicklungen in China.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.