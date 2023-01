Diplomatische Beziehungen

Fumio Kishida, Premierminister von Japan. (dpa/Rodrigo Reyes Marin)

Zunächst wird er in Paris erwartet. Neben Frankreich stehen auf seinem Programm Besuche in Italien, Großbritannien, Kanada und den USA. Neben Wirtschaftsfragen wird es um die militärischen Beziehungen des Landes gehen. Japan will seine Zurückhaltung nach den verheerenden Auswirkungen der Niederlage im Zweiten Weltkrieg aufgeben, und vor allem mit Verweis auf China wieder eine offensivere militärische Rolle in der Welt einnehmen.

