Spanischer Schriftsteller

Der spanische Schriftsteller Javier Marías während einer Lesung in Turin. (dpa / picture-alliance / Alessandro di Marco)

Wie sein Verlag mitteilte, starb der 70-Jährige an den Folgen einer Lungenentzündung. Marías veröffentlichte 16 Romane, darunter "Keine Liebe mehr", "So fängt das Schlimme an" und zuletzt "Berta Isla". Sein größter Erfolg in Deutschland war vor rund 30 Jahren das Buch "Mein Herz so weiß".

Nach Angaben seines Verlages wurden seine Bücher in mehr als 40 Sprachen übersetzt und sind in fast 60 Ländern erschienen. Insgesamt wurden die Bücher demnach fast neun Millionen Mal verkauft.

Außerdem erhielt Marías eine Reihe von Auszeichnungen, auch für seine Tätigkeit als Übersetzer und Kolumnist für die spanische Tageszeitung El Pais. Im vergangenen Jahr wurde er als internationaler Schriftsteller in die britische "Royal Society of Literature" gewählt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.