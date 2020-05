Der Jazz-Schlagzeuger Jimmy Cobb ist tot

Er starb nach Angaben seiner Witwe im Alter von 91 Jahren in New York an einer Krebserkrankung. Im Jahr 1959 hatte Cobb gemeinsam mit dem Trompeter Miles Davis das legendäre Album "Kind of Blue" aufgenommen, das bis heute als Meilenstein der Jazz-Geschichte gilt. Cobb spielte im Laufe seiner Karriere mit vielen weiteren Musiklegenden zusammen wie zum Beispiel Billie Holiday oder Charlie Parker.