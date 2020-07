Ein finnischer Fußball- und ein amerikanischer Basketball-Verein tragen das Wort Jazz im Namen. Und manche Improvisation riecht geradezu nach dem Testosteron-geschwängerten Schweiß des Leistungsgedankens. Die Sportlermaxime "Gib alles!" heißt in der Musikersprache "Bop till you drop!". Es mangelt es nicht an Theorien über die Verwandtschaft beider Welten und an Beweisen für verblüffende Parallelen. Ebenso wenig fehlt es an jazzmusikalischen Liebeserklärungen an den Sport. Eine Sendung über das Spiel mit Bällen und Tönen - mit Musik u.a. von Underkarl, Dave Frishberg, Wynton Marsalis, Django Bates, Barney Wilen, Marius Neset und Tin Men and the Telephone.