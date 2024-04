Athina Kontou (dritte von links) wuchs als Tochter griechischer Eltern in Frankfurt am Main und Athen auf und studierte Jazz-Kontrabass und E-Bass. Nun stellt sie sich in der Bandformation "Mother" vor: Luise Volkmann (as,ss), Lucas Leidinger (p), Athina Kontou (b), Dominik Mahnig (d). (Thekla Ehling)

Athina Kontou „Mother“ und UASSYN bei der jazzahead! 2023

Starke Wurzeln, große Vielfalt

Mit „Mother“ verbindet die deutsch-griechische Bassistin Athina Kontou ihre Identität als Jazzmusikerin mit ihren griechischen Wurzeln. Ihr Debütalbum „Tzivaeri“ zelebriert den Reichtum kultureller Vielfalt.

Antitraditionell

Alles, bloß nicht gewöhnlich. So das Motto des jungen Schweizer Trios Uassyn. Obwohl die Band in der tradierten Besetzung Saxofon, Bass und Schlagzeug besetzt ist, klingt sie nicht so, denn sie bieten ungewöhnliche Patterns, die Schlagzeuger Vincent Glanzmann trommelt, ergänzt durch das stetige Bassspiel von Silvan Jeger plus dem eigen- und einzigartigen Sound des Altsaxophons, den Tapiwa Svosve beiträgt.

Athina Kontou „Mother"

Luise Volkmann - Saxofon

Lucas Leidinger - Klavier

Athina Kontou - Bass

Dominik Mahnig - Schlagzeug

UASSYN

Tapiwa Svovse - Saxofon

Silvan Jeger - Bass

Vincent Glanzmann - Schlagzeug

Aufnahmen vom 28.4. und 29.4.2023 in Bremen