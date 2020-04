Bereits im vierten Jahr in Folge wurde das Festival in Timmendorfer Strand 2019 von der JazzBaltica All Star Band eröffnet. Das jeweils neu besetzte Großensemble mit Musikerinnen aus Deutschland, Norwegen, Dänemark und Schweden stand diesmal unter der Leitung der Berliner Pianistin Julia Hülsmann. Sie hatte auch einen Großteil der Kompositionen und eigens angefertigten Arrangements geschrieben. Zu den illustren Bandmitgliedern gehörten u.a. Saxofonistin Nicole Johänntgen und Posaunistin Karin Hammar. Die Big Band Fette Hupe wurde in Hannover von Jörn Marcussen-Wulff gegründet und versammelt professionelle Musiker aus der Region. Obwohl sie schon 10 Jahre existiert, gilt sie noch als Geheimtipp. Bei der Jazzbaltica zeigte die Band überzeugend, wie man klassischen Big Band Sound ungemein frisch erklingen lassen kann. Der Name ihrer jüngsten CD ist Programm: "Modern Tradition".

Aufnahme vom 21. und 22.6.2019 bei Jazzbaltica, Timmendorfer Strand