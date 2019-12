Jazzfacts Neues von der Improvisierten Musik

Wie klingt es, wenn Free Jazz-Legende Peter Brötzmann Standards spielt? Warum harmonierte Saxofonist Jan Garbarek so gut mit dem Hilliard Ensemble? Und wie macht Musik eigentlich die Räume hörbar, in denen sie entsteht? Drei der Fragen, um die es in dieser Ausgabe geht.

Am Mikrofon: Michael Engelbrecht