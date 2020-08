Themen:

Was hörst Du? Musiker empfehlen Musiker (1)

Hendrika Entzian trifft...Kathrin Pechlof

Kathrin Pechlofs Musikliste:



Hororwitz at home

Debussy Predules, I & II; Walter Gieseking

Beethoven Sonaten, Pastorale, Sturm / The Tempest / La Tempete; Emil Gilels

Claude Debussy: Images 1&2, Childrens Corner; Arturo Benedetti Michelangeli

Annette Peacock: An acrobat’s heart

Wayne Shorter: Speak no evil

Charles Mingus: The black saint and the sinner

Charles Mingus: Mingus plays piano

Grünen: Grünen

Jimmy Giuffre: Free Fall



Kathrin Pechlof Trio: Toward the unknown





