Jazzfacts Neues von der Improvisierten Musik

Verlorenheit, Sinnsuche, Selbstreflexion - neue Jazz-CDs am Ende des Corona-Jahres schwelgen in Melancholie. Aber mittendrin geht musikalisch doch die Sonne auf. So fand Schlagzeugerin Eva Klesse eine herzerwärmende Antwort auf die Frage: Wie klingt eigentlich das Glück?

Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek