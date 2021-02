Themen:

Dell/Lillinger/Westergaard: "Beats" (06:22)

von Niklas Wandt

Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt...Fabian Arends (04:26)

Fabian Arends' Hörliste:

Morton Feldman: "The Viola in my Life" (1970)

Don Cherry: "Mu First Part" (1969) [Duo with Ed Blackwell]

Frank Kimbrough: "Solstice" (2016)

Grischa Lichtenberger: "Kamilhan; il y a peril en la demeure" (2020)

Miles Davis: "Black Beauty - Miles at Fillmore West Live" (1972)

Seth Zhan: "Bliphormd" (2020)

Felix Hauptmann: "Bloom/night" (2020)

Roscoe Mitchell: "Splatter (for Orchestra)" (2020)

David Torn: "Prezens" (2007)

Bud Powell: "The Amazing Bud Powell, Vol.2" (1954)

Sv1: "Field Study" EP (2020)

Ornette Coleman: "Ornette!" (1962)

Jesper Zeuthen / Jacob Anderskov / Anders Vestergaard: "Ecstatic Embrace" (2020)

John Coltrane: "Kulu Se Mama" (1967)

Henry Grimes: "Henry Grimes Solo" (2005)

Bastian Stein & Hathor Consort: "Aries Point" (06:28)

von Thomas Loewner

Neue CDs von Anette von Eichel, Mirna Bogdanovic, Joe Lovano, Maria Kannegaard