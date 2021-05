Die gebürtige Kanadierin Anna Webber studierte in Montreal, Berlin und New York, wo sie seit 2008 lebt. Ihr Septett vereint einige der renommiertesten Musiker der dortigen Szene, wie den Bassisten Chris Tordini und den Schlagwerker Ches Smith. Im Konzert in Brooklyn navigierte die Band souverän durch die komplexen Stücke der Leiterin und Komponistin. Inspiriert von der Neuen Musik Iannis Xenakis’ oder Morton Feldmans, klingen sie mal ätherisch, mal kühl und schroff. Ein starker rhythmischer Drive und genau abgemessene Improvisationsparts geben der Musik trotz ihrer strengen Kammerästhetik ein Jazzfeeling. Im Rahmen des Jazzfest Berlin 2020 stellte Anna Webber ihre eigentümliche, spannende Musik per Livestream aus New York vor.



Anna Webber, Tenorsaxofon, Flöte, Komposition

Jeremy Viner, Tenorsaxofon, Klarinette

Jacob Garchik, Posaune

Matt Mitchell, Piano

Christopher Hoffman, Cello

Chris Tordini, Kontrabass

Ches Smith, Schlagzeug, Vibrafon

Aufnahme vom 6.11.2020 aus dem Roulette, New York, Konzert im Rahmen des Jazzfest Berlin