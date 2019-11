In Webers Quartett sind der Schlagzeuger aus New York und die in Malaysia geborene Kontrabassistin zu einer idealen Einheit zusammengewachsen. Und zu einer Basis für zwei Instrumente, deren Zusammenspiel nach Webers Bekunden große Ansprüche ans Klangbewusstsein stellt: Klavier und Trompete. Denn zwischen diesen beiden können sich nur allzu leicht scharfe Reibungen ergeben. Doch Florian Weber und der amerikanische Trompeter Ralph Alessi haben Wege gefunden, ihre Sounds einander ergänzen zu lassen - so gekonnt, dass nach Webers Gefühl manchmal ein imaginäres drittes Instrument erklingt. Mit seiner mitunter intimen Klangmalerei präsentierte sich das Florian Weber Quartett in einem ungewohnten Ambiente: in der ausverkauften großen Konzerthalle des Telekom Forums.

Florian Weber, Piano

Ralph Alessi, Trompete

Linda May Han Oh, Kontrabass

Nasheet Waits, Schlagzeug

Aufnahme vom 25.5.2019 beim Jazzfest Bonn