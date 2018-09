2016 veröffentlichte Scofield die vielgelobte Platte "Country for old men", auf der er Stücke aus dem Repertoire der Country & Western-Music in mitreißenden Jazz verwandelte. Dieses Programm stellte er auch beim Jazzfest Bonn 2018 vor. Ergänzt wurde es um neue Eigenkompositionen und Vorgriffe auf eine diesen Herbst anstehende CD-Produktion. Der Konzertmitschnitt aus Bonn zeigt Scofield und sein Quartett in bester Spiellaune.

John Scofield, Gitarre

Gerald Clayton, Orgel, Klavier

Vicente Archer, Kontrabass

Bill Stewart, Schlagzeug

Aufnahme vom 7.5.2018 beim Jazzfest Bonn